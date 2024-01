The Walking Dead, Robert Kirkman favorevole alla serie animata: 'Sarebbe divertente'

La fine di The Walking Dead ha lasciato un vuoto importante nel mondo della serialità televisiva (per quanto gli spin-off siano subito giunti a colmare la voglia dei fan di tornare a seguire le avventure dei superstiti dell'apocalisse zombie): Robert Kirkman è però uno a cui non piace stare con le mani in mano, ragion per cui...

L'autore che avrebbe voluto uccidere subito uno dei protagonisti di The Walking Dead ha infatti parlato della possibilità di entrare a gamba tesa anche nel mondo dell'animazione (con il quale Kirkman ha già una certa dimestichezza grazie a Invincible), attingendo ancora una volta all'immaginario in cui si muovono Rick, Daryl e soci.

"Penso sarebbe molto divertente riuscire a fare un adattamento animato fedele, ma non so quale sia la voglia di AMC di fare una cosa del genere" sono state le parole di Kirkman, che comunque si è recentemente detto molto felice del modo in cui la serie TV ha portato a compimento il suo viaggio. Vedremo, qualora la cosa dovesse realizzarsi, se si tratterà di un altro spin-off dopo quelli già in produzione o di un adattamento ex-novo del fumetto, rispetto al quale la serie TV si è effettivamente presa un po' di libertà. E voi, cosa preferireste? Fatecelo sapere nei commenti!