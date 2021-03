The Walking Dead, Robert Kirkman: 'La fine per il franchise è ancora lontana'

Mentre gli enigmatici teaser della stagione 11 di The Walking Dead continuano ad essere diffusi, Robert Kirkman ha voluto chiarire quanto a suo avviso sia ancora lontana la fine per il franchise da lui creato.

La prossima stagione sarà sicuramente l'ultima per The Walking Dead, ma non per il suo universo, in quanto potremo ancora contare su vari spin-off, compreso quello su Carol e Daryl e soprattutto un film su Rick Grimes.

"Non ho davvero pensato di [porre fine a The Walking Dead] ad essere onesto, perchè la sua conclusione è ancora lontana. Allo stesso tempo, sai, stiamo già parlando dello spettacolo di Carol e Daryl e ci modi diversi in cui The Walking Dead vivrà", afferma lo scrittore e creatore. dello show. "Quindi immagino che concludere alla stagione 11 in qualche modo non sia davvero una conclusione. Non ho ancora mai pensato al modo in cui tutto finirà".

Kirkman ha iniziato a scrivere i fumetti di The Walking Dead nell'ormai lontano 2003 e la sua opera si è conclusa nel 2019. Dalla creazione della serie tv da parte dell'AMC, l'autore è stato sempre coinvolto nella stesura degli episodi e mantiene dunque un rapporto molto stretto con gli showrunner.

"Angela sta lavorando duramente all'ultima stagione. Ho avuto una lunga discussione con lei e con Scott Gimple sulla direzione che sta prendendo la serie ma c'è ancora molto su cui lavorare. Chiaramente si ispirerà ai fumetti, ma alcune cose potrebbero cambiare".

E sul film su Rick Grimes, Kirkman aggiunge: "Penso che lo show sia una storia d'insieme e questa è molto la storia di Rick. Quindi, penso che essere in grado di concentrarsi di più su Rick come personaggio e fare di più con lui sia davvero fantastico. Penso che sarà molto diverso da The Walking Dead, il che è davvero eccitante. Sai, quando fai qualcosa del genere devi assicurarti che abbia senso. Questa non è solo una sorta di espansione di ciò che ti aspetti dallo show. Questo è qualcosa che sarà molto diverso, ma sarà il Rick Grimes che tutti conosciamo e amiamo. E sono molto entusiasta che le persone lo vedano finalmente quando uscirà nel 2032".

Insomma, Kirkman ha voluto ironizzare sulla reale data di uscita del film dedicato a Rick Grimes, aumentando al contempo l'hype dei numerosissimi fan di The Walking Dead. Voi cosa vi aspettate dalla stagione 11? Diteci la vostra nei commenti.