The Walking Dead, Robert Kirkman contro Marvel: 'Non hanno rispetto per il lavoro'

Nel corso di un suo ultimo intervento al podcast Dynamic Duos di CBR, Robert Kirkman, tra le altre cose, ha parlato anche dei contratti che vengono stipulati all'interno del mercato editoriale e ha citato una sua brutta esperienza con Marvel Comics che lo ha spinto a non fidarsi più della Casa delle Idee per lo scarso rispetto verso il suo lavoro.

Durante l'episodio del podcast, Kirkman ha rivelato che inizialmente gli era stato dato un budget di 5.000 dollari per scrivere e trovare il team artistico per una miniserie basata su Sleepwalker.

Dopo tutti questi anni, i lettori di fumetti sapranno che la serie Sleepwalker di Kirkman non ha mai visto la luce, e lo scrittore ha raccontato che un dirigente della Marvel lo ha chiamato e gli ha detto: "Ehi, abbiamo chiuso tutto, sei licenziato, so che hai fatto un sacco di lavoro sui numeri 2 e 3, ma non ti pagheremo per questo, perché non lo pubblicheremo mai".

Dopo aver esaminato il suo contratto, Kirkman ha detto di aver capito che c'era una clausola inserita dall'editore che permetteva di licenziare gli artisti in qualsiasi momento senza motivo. Nel podcast, Kirkman ha definito l'esperienza "la rappresentazione più deludente e instabile di ciò che è stato lavorare per la Marvel".

A quel punto ha dichiarato di non potersi fidare più dell'editore a causa di quanto accaduto, nonostante abbia continuato a scrivere altri progetti per la Marvel. "Poiché avevo avuto quella situazione con la Epic, mi sono detto: non posso fidarmi di questi ragazzi, non sono affidabili, non posso mai considerarli un impiego stabile", ha detto lo scrittore.

Non è la prima volta che un autore si esprime contro la Marvel per le sue pratiche di pagamento. Un argomento controverso che continua a emergere è quello dei pagamenti effettuati dalla casa editrice dopo il debutto dei personaggi in live-action all'interno del Marvel Cinematic Universe. In un caso recente, i creatori di Yelena Belova, Devin Grayson e JG Jones, affermano che si aspettavano un pagamento di 25.000 dollari dopo la comparsa del personaggio in Black Widow, ma hanno ricevuto solo un assegno di 5.000 dollari da dividere tra i due.

Nel frattempo, Kirkman può continuare a gioire per l'universo di The Walking Dead dopo il successo del nuovo spin-off Dead City, che ha appena iniziato la sua corsa su AMC.

Nella giornata di ieri è stato trasmesso il secondo episodio della prima stagione.