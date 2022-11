The Walking Dead: Robert Kirkman e i produttori fanno causa a AMC per 200 milioni

Mentre manca un solo episodio alla conclusione definitiva di The Walking Dead, il creatore del fumetto ha di nuovo fatto causa al network che lo manda in onda. Robert Kirkman, infatti, e gli altri produttori esecutivi della serie - Gale Anne Hurd, David Alpert, Charles Eglee e Glenn Mazzara - hanno fatto causa a AMC per 200 milioni di dollari.

"Anche se AMC ha sfruttato le idee e i servizi dei querelanti per guadagnare miliardi con il franchise di The Walking Dead, il network ha emesso una definizione MAGR che, nella sua forma originale, non avrebbe pagato un solo dollaro di partecipazione ai profitti ai querelanti", si legge nella causa. "Non sorprende che la definizione di MAGR della AMC abbia scatenato una tempesta di controversie con i talenti creativi di The Walking Dead, che alla fine sono sfociate in un contenzioso".

Depositata presso la Corte Suprema di Los Angeles, la denuncia aggiunge che "i querelanti hanno diritto allo stesso trattamento riservato a Frank Darabont per quanto riguarda i suoi interessi MAGR, e hanno quindi diritto a veder applicata la stessa valutazione ai loro interessi MAGR, che, collettivamente, superano quelli di Darabont e CAA". Quest'ultimo passaggio fa riferimento all’accordo stipulato tra l’ex showrunner di The Walking Dead e AMC, risalente al 2021.

Uno degli avvocati di AMC ha dichiarato che questa ennesima causa è solamente "una grossolana richiesta di altro denaro".

"Robert Kirkman, David Alpert e il resto di questi querelanti hanno visto le loro maggiori rivendicazioni contro AMC Networks respinte dal tribunale due volte, quindi ora sono tornati con un’altra causa", ha dichiarato a Deadline Orin Snyder. "E un’altra causa significa un altro tentativo di riscrivere i loro accordi ed estrarre ancora più milioni di quelli già pagati, e che saranno pagati in futuro, per la loro partecipazione agli utili in The Walking Dead. Questa è solo un’altra grossolana richiesta di denaro. Siamo fiduciosi che fallirà, così come i loro precedenti tentativi".