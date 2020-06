The Walking Dead, Robert Kirkman rivela: 'Ho imparato molto lavorando nella serie'

Mentre siamo ancora in attesa di conoscere la data di messa in onda del finale di The Walking Dead 10, l'autore dei fumetti ha voluto parlare della sua esperienza nel lavorare insieme al team di scrittori dello show.

Discutendo del suo coinvolgimento nel produrre la serie di AMC in un video del canale YouTube "Cartoonist Kayfabe", Robert Kirkman ha rivelato cosa ha provato durante lo sviluppo di The Walking Dead: "Lavorare nella writer room di The Walking Dead è stata un'esperienza che mi ha reso molto più umile. È stato molto divertente. Sei in questa stanza per otto o dieci ore consecutive con sette o otto scrittori, la maggior parte più anziani di me, tutti molto più bravi. Hanno scritto molte più opere e di sicuro hanno un'istruzione maggiore della mia, mi sono a malapena diplomato, quindi ho imparato molto da loro".

Lo scrittore di fumetti continua: "Inoltre ogni giorno analizzavano il mio lavoro, criticando le parti che non andavano molto bene". Nonostante questo Robert Kirkman rivela di aver imparato molto da questa esperienza: "Penso che il fumetto sia migliorato, da quel punto in avanti le storie sono molto più coerenti". In attesa di ulteriori informazioni sulla puntata inedita, vi lasciamo con questo easter egg in The Walking Dead 10, incentrato sulla misteriosa organizzazione CRM.