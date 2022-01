The Walking Dead, Robert Kirkman spiega: 'ecco perché non usiamo la parola zombie'

C’è un motivo per cui gli zombie nell’universo televisivo di The Walking Dead non sono mai stati chiamati così, bensì ”camminatori” e quel motivo ce lo spiega proprio il creatore dei fumetti Robert Kirkman.

Mentre i fan aspettano i film su Rick Grimes con ansia, è interessante scoprire nuovi dettagli sulla nascita del'universo fumettistico e successivamente televisivo di successo. Nei primi numeri dei fumetti di Kirkman, influenzato dalle opere del regista de La notte dei morti viventi e padrino degli zombie George A. Romero, i personaggi chiamano i non morti "zombie", usando più comunemente i soprannomi "vaganti" e "camminatori". Tuttavia, nel The Walking Dead Universe di AMC i sopravvissuti non usano mai la parola "zombie”, sostituita da “walkers” (camminatori).



Nell'ultima puntata di "Cutting Room Floor with Robert Kirkman" pubblicata su The Walking Dead DELUXE #30, il creatore del franchise ha spiegato l'uso della parola "zombie" nell'universo fumettistico e del perché non esiste nell'universo televisivo:



"Ho iniziato a fare i fumetti senza usare realmente il termine 'zombie'. Penso che Glenn lo dica un paio di volte, ma si trattava principalmente di errori. Poi mi sono inventato la ‘terminologia dei vagabondi’. Dopo un po', però, è sembrato sciocco. Quindi, quando sono entrato negli anni dell'adolescenza e dei vent'anni ho pensato: 'F***ulo, sono zombie, li chiamerò così perché le persone li chiamano zombie. Chi se ne frega.'"



Quando AMC Networks ha adattato il fumetto per la televisione nel 2010, è stato lo sviluppatore della serie e showrunner originale Frank Darabont colui che "non voleva usare il termine 'zombie', sentendo come se quella parola non esistesse in questo mondo" ha spiegato Kirkman. "E davvero, affinché questa storia funzionasse, non potevamo semplicemente scrivere che le persone dicano: 'Sparagli in testa, sai...proprio come gli zombie dei film di Romero!'. No, devi presumere che questo sia un universo in cui George A. Romero non ha creato gli zombie moderni. Quindi, abbiamo coniato il termine 'camminatori' per lo spettacolo".



Siete soddisfatti di questa spiegazione? Fatecelo sapere nei commenti! Per Kirkman la fine di The Walking Dead è ancora lontana, non dimenticate che The Walking Dead 11 tornerà con i suoi episodi finali a partire dal 20 febbraio 2022.