The Walking Dead, Robert Kirkman voleva uccidere subito un personaggio importantissimo

Robert Kirkman ha quasi cambiato la storia della televisione. L'autore di The Walking Dead è intervenuto all'interno della Sala H del San Diego Comic Con sabato scorso. Durante il panel, ha rivelato che inizialmente voleva che la versione televisiva della sua creazione a fumetti si discostasse il più possibile dal materiale di partenza.

"All'epoca di The Walking Dead ero molto più giovane e molto più spericolato", ha detto Kirkman. "Ero un pazzo assoluto. Entravo nella stanza degli sceneggiatori e dicevo: 'Uccidete Rick Grimes oggi! Non mi interessa! Sarà divertente! La gente impazzirà e sarà divertente!'. Gli sceneggiatori mi rispondevano: 'Robert, sei pazzo. Non possiamo farlo'. Ma ogni volta che c'erano grandi cambiamenti in The Walking Dead, questo mi entusiasmava parecchio".

Alla fine, Rick non è stato ucciso, e infatti apparirà in un prossimo spin-off di Walking Dead, The Ones Who Live. Andrew Lincoln, che ha interpretato Rick fino alla stagione 9 della serie TV, si unirà all'attrice Danai Gurira (Michonne) per la nuova serie che debutterà nel 2024. Kirkman non avrà ucciso il Rick televisivo, ma è riuscito a eliminare la sua versione a fumetti. Quel Rick, infatti, è morto nel 2019.

Proprio dal San Diego Comic-Con abbiamo potuto vedere una prima immagine dello spin-off su Rick e Michonne, che come detto debutterà sulle reti di AMC e AMC+ nel corso del 2024.

Il prossimo spin-off a debuttare sarà invece quello interamente incentrato sul Daryl Dixon di Norman Reedus; nello spin-off, intitolato The Walking Dead: Daryl Dixon, ritroveremo il personaggio sperduto nel Vecchio Continente, nello specifico in Francia. Il debutto è fissato per il 10 settembre prossimo.