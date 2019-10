The Walking Dead: Ross Marquand stava per abbandonare la recitazione

Ross Marquand, uno dei protagonisti di The Walking Dead, è stato sul punto di abbandonare la carriera di attore, prima di unirsi alla serie post-apocalittica a base di zombie. A rivelarlo è lo stesso attore, che ha parlato delle difficoltà economiche in cui si trovava all'epoca.

"Ho ottenuto la parte quando ero al verde", ha raccontato Marquand durante la Walker Stalker Con Atlanta. "Cinque anni fa avevo 100.000 dollari di debiti e stavo per lasciar perdere e tornare a New York per provare con la fotografia e la scrittura. Ho ottenuto la parte in uno dei momenti più bassi della mia vita". L'attore ha anche rivelato che non si aspettava di finire in uno show horror, ma soprattutto non immaginava che "avrebbe avuto un tale impatto".

Marquand ha poi parlato di cosa apprezza di TWD e di come è stato recepito il suo personaggio, in particolare tra le comunità LGBTQ+. "Non è solo Aaron. Penso che le persone possano relazionarsi a molti dei personaggi. Ma, penso che sia magnifico che il mio personaggio abbia aiutato qualcuno. Ho parlato con diverse persone in tutto il mondo, le ho aiutate a farsi avanti con la propria famiglia e ad avere quelle conversazioni difficili. Si tratta di una delle sensazioni più belle che abbia mai provato".

Intanto, la decima stagione di The Walking Dead prosegue e si inizia a temere la presenza di una spia dei Sussurratori tra gli abitanti di Alexandria. Tensione e paranoia la fanno da padrone e nel prossimo episodio ci sarà anche un faccia a faccia tra Daryl e Negan.