The Walking Dead, Ross Marquand malato di cancro: la star aggiorna i fan sui social

Ross Marquand, star di The Walking Dead e del Marvel Cinematic Universe ha annunciato sui propri profili social il fatto che gli sia stato diagnosticato un cancro, spiegando come la situazione non sia delle peggiori e ricordando a tutti i suoi fan e follower come la prevenzione sia fondamentale quando si parli di questo tipo di situazioni.

Dopo aver riportato la notizia del cancro di Erik Jensen di The Walking Dead, dobbiamo, purtroppo, tornare a parlare della fortunata serie che ha riportato in auge il genere zombie per condividere l’appello lanciato su Instagram dall’interprete di Aaron.

In un coraggioso post sul social di Meta, l’attore ha mostrato delle foto del campione prelevatogli dal naso, insistendo sull’importanza relativa ai controlli e alla prevenzione: “Ebbene, gente, ho finalmente deciso di ascoltare la famiglia, gli amici e i fan. Negli ultimi quattro anni, innumerevoli persone mi hanno detto di farmi controllare il naso e io ho sempre risposto di essere troppo impegnato e che non riuscivo a trovare il tempo… il che era parzialmente vero. La mia agenda è stata assolutamente folle per tutto il tempo che riesco a ricordare. Ma indovinate un po’? Ho lasciato che questo problema si aggravasse e diventasse un cancro. Mi hanno detto che sebbene si tratti di uno dei tumori ‘migliori’ da avere, se non controllato sarebbe potuto diventare molto, molto peggio. Ho esistato a condividere la cosa perché di solito sono una persona molto riservata, ma lo scrivo per incoraggiare tutti voi a dare priorità alla vostra salute, sia essa fisica, mentale o emotiva. Io chiaramente non l’ho fatto, e ora sto recuperando. Spero di avere ancora molti giorni per imparare e crescere, per essere più sano, per essere migliore… ma nulla in questa vita è certo. Cercate di stare in salute e, per favore, non aspettate come ho fatto io. Tanto amore a tutti per le parole di vicinanza, di sostegno e di incoraggiamento. Buone vacanze e #fuckcancer”.

Parole di grande responsabilità, quelle dell’attore, utili quanto mai a ricordare come la prevenzione svolga un ruolo fondamentale in qualsiasi tipo di condizione di salute. Augurandogli di riprendersi al più presto, e sperando di poterlo vedere tornare presto sugli schermi, vi lasciamo alle parole di Ross Marquand a proposito dei tanti possibili spin off di The Walking Dead.