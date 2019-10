The Walking Dead: Ross Marquand rivela come mai il look di Aaron è simile a quello di Rick

Anche se Rick Grimes (Andrew Lincoln) non è più presente in The Walking Dead, c'è un personaggio che ricorda molto il suo aspetto, in particolare la controparte vista nei fumetti di Robert Kirkman. Stiamo parlando di Aaron, interpretato da Ross Marquand, il quale ha deciso di spiegare a cosa è dovuta questa somiglianza.

Nella serie targata AMC, Aaron ha i capelli corti, la barba lunga e gli manca una mano (o meglio, il braccio), esattamente come la versione cartacea di Rick. Tutto ciò, però, non è un rimando voluto, bensì è frutto di una coincidenza.

Marquand lo ha raccontato a Comicbook.com: "Quando ho incontrato la showrunner Angela Kang, le ho chiesto se andava bene che facessi crescere una barba folta, dato che preferisco stare con la barba". L'attore ha raccontato di come trova più comodo non doversi rasare ogni giorno, ma che c'è anche un altro motivo dietro questa decisione: "a un certo punto ho pensato che saremmo dovuti apparire tutti più scavati e sofferenti. Ho proposto che lui dovesse sembrare di stare male fisicamente dopo aver perso Eric".



Poi c'è la questione del braccio: "Qualche tempo dopo, Kang mi ha detto che mi avrebbero tagliato il braccio". La reazione di Marquand è stata più che positiva e così l'idea è stata portata avanti. Dunque, questo avvicinarsi al look di Rick è dovuto a diversi fattori e non a un intento ben preciso. "Prima ho proposto la barba, poi è venuta fuori la proposta del braccio, così tutto è partito da lì".

Nei giorni scorsi, Marquand ha parlato dei cambiamenti di Aaron nella decima stagione di TWD, con il personaggio che si sta allontanando dal suo lato più mite.



Intanto, il debutto di The Walking Dead ha stabilito un record negativo di ascolti per la serie, la quale è stata già rinnovata per un'undicesima stagione, che vedrà il ritorno di Lauren Cohan.