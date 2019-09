The Walking Dead: Ross Marquand svela i cambiamenti del suo personaggio

Continuano le interviste a Ross Marquand: dopo che l'interprete di The Walking Dead ha svelato di essere un appassionato di Moon Knight, questa volta ci racconta qualche retroscena del suo personaggio Aaron, uno dei pochi sopravvissuti presenti dalla quinta stagione.

Parlando ai microfoni di ComicBook.com l'attore ha voluto discutere di come è cambiato il nativo di Alexandria dopo lo scontro con i Whisperers: "Si, penso che uno dei suoi punti di forza, prima dell'arrivo dei Whisperers, fosse quello di riuscire a portare ad Alexandria delle brave persone, tra cui il cast durante la quinta stagione. Ma non penso che la diplomazia possa più funzionare. Non con i Whisperers, sono persone pazze, con cui non si può ragionare. Devi parlare con loro come faresti con una persona fuori di testa, il problema è che in questo caso devi rispondere alla violenza con la violenza". Non solo quindi Aaron ha perso il suo lato più mite e comprensivo, ma nel corso della decima stagione dovrà convivere anche con la perdita di una mano.

Inoltre le persone con cui era più legato, Jesus ed Eric hanno perso la vita per colpa del gruppo guidato da Alpha, facendolo così avvicinare a Alden, interpretato da Callan McCauliffe, su questa vicenda l'attore scherza dicendo: "Spero che non sia il bacio della morte per lui".

Come avete potuto vedere da questo trailer di The Walking Dead, lo scontro contro i Whisperers sarà il nodo centrale della decima stagione, che andrà in onda a partire dal prossimo 6 ottobre.