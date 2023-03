The Walking Dead, Ross Marquand: 'Tutti i sopravvissuti potrebbero avere il loro spin-off'

Il finale di The Walking Dead non si è tradotto in una carneficina come molti fan della serie di aspettavano, anzi molti personaggi tra quelli principali e secondari sono sopravvissuti lasciando aperte alcune porte per un eventuale ritorno. Dopo l'annuncio dei numerosi spin-off in arrivo, anche Ross Marquand spera di poter fare ritorno un giorno.

Il personaggio di Aaron, interpretato da Marquand, infatti, è diventato il capo della comunità ricostruita di Alexandria, dove vive con la figlia Gracie (Anabelle Holloway). L'epilogo è stato abbastanza speranzoso e aperto per The Walking Dead e, secondo Marquand, si è trattato anche di un modo per lasciare la porta aperta ai personaggi sopravvissuti per una potenziale transizione nei prossimi spin-off.

"Ho scherzato dicendo che avrei voluto che più persone avessero incontrato una morte macabra alla fine. Perché sento che sarebbe stato un finale molto più d'impatto se fosse morta metà del cast, ma questo è solo perché sono un grande fan del dramma shakespeariano e adoro quelle storie dove tutti alla fine muoiono", ha detto Marquand a Fandom Spotlite. "Ma sono contento che [Aaron] non sia morto perché sento che è stato un finale pieno di speranza per lui e Gracie, e penso che Gracie avesse bisogno di un padre".

"Anch'io ne sarei entusiasta, se mai volessero riportarci indietro. Penso che questo sia un altro motivo per cui hanno tenuto in vita molti di noi. Anche se la serie stava finendo, potrebbero esserci l'opportunità di tornare con gli spin-off e tutto il resto. Quindi, vedremo", ha detto Marquand, aggiungendo che c'è anche la possibilità che i personaggi del passato tornino nello spin-off antologico Tales of the Walking Dead. "Sono tutti episodi separati, giusto? Quindi potrebbero facilmente inserirci qua e là, quindi vedremo".

A proposito di spin-off in arrivo, tra non molto debutterà l'ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead, e successivamente arriveranno The Walking Dead: Dead City, che seguirà Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) a New York, un altro che vedrà Daryl Dixon (Norman Reedus) bloccato in Francia, e un altro che riunirà la coppia Michonne (Danai Gurira) e Rick Grimes (Andrew Lincoln).

Su queste pagine potete recuperare il primo trailer di The Walking Dead Dead City, in uscita questa estate.