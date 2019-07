The Walking Dead: Ross Marquand vorrebbe rivedere Rick e Carl Grimes

Dopo ciò che è avvenuto durante la nona stagione di The Walking Dead, molti fan della serie non vedono l'ora di rivedere Rick Grimes nei già annunciati film del franchise, e a quanto pare è dello stesso avviso anche l'interprete di Aaron nello show targato AMC, Ross Marquand.

Attenzione, seguono spoiler sui fumetti di The Walking Dead.

"Chiaramente lo show va per la sua strada, però vorrei che Rick e Carl fossero ancora in giro" ha dichiarato l'attore durante una recente puntata del podcast 4d Xperience (via ComicBook.com) parlando del recente plot twist avvenuto nei fumetti di Robert Kirkman.

"Credo che a questo punto i fan lo sappiano già, e lo hanno anche annunciato, che vedremo nei nuovo Rick" ha poi aggiunto l'attore, confermando di fatto che Andrew Lincoln tornerà ad interpretare il personaggio nei film dedicati al franchise. "Quindi lo sapete, in realtà non è morto. Ma credo che nei fumetti il nuovo eroe sarà Carl, il nuovo grande salvatore."

Nei giorni scorsi è uscito l'ultimo capitolo dei fumetti di The Walking Dead firmati da Kirkman, ma AMC ha già confermato in via ufficiale che lo show proseguirà anche oltre la controparte cartacea: mentre la decima stagione della serie principale e Fear the Walking Dead sono attesi per il prossimo autunno, il network ha già avviato lo sviluppo di un secondo spin-off di The Walking Dead.