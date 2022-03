The Walking Dead, che ruolo ha Stephanie nei fumetti di Kirkman?

Mentre di dibatte sulla possibile morte di Daryl in The Walking Dead, l'episodio 11 ci ha permesso finalmente di approfondire alcune dinamiche del Commonwealth, l'avanzata comunità guidata da Pamela Milton e di conoscere "meglio" Stephanie, la donna con cui Eugene ha avuto contatti via radio nel corso della serie.

Nei fumetti di Robert Kirkman e Charlie Adlard, Eugene sente la voce per la prima volta in The Walking Dead #151. "Qui è Eugene Porter. C'è qualcuno là fuori?" chiede l'uomo in un silenzio tombale. Improvvisamente, un segnale: "Ti sento forte e chiaro, Eugene Porter. Ci senti? Passo".

Nei numeri seguenti il rapporto tra Eugene e Stephanie diventa così stretto da permettere ai due personaggi di rivelare le proprie posizioni poi, dopo la battaglia finale della Guerra dei Sussurratori, in cui Alexandria sopravvive ad un'orda di zombie scatenata da Beta, nel numero 166, Siddiq scopre la radio funzionante, spaventando la donna che successivamente nel numero 169 inizia a parlare anche con Rick Grimes il quale riesce a negoziare un incontro tra una sua delegazione e quella del Commonwealth.

Eugene, Michonne, Siddiq, Yumiko e Magna si recano in Ohio e arrivano al punto d'incontro: uno scalo ferroviario apparentemente deserto dove vengono catturati da soldati in armatura bianca in quanto Stephanie non ha alcuna autorità per contattare persone esterne al Commonwealth. Alla fine, Eugene e Stephanie intraprendono addirittura una relazione, collaborando alla ricostruzione di uno snodo ferroviario.

Stephanie appare per l'ultima volta nel numero 192, il penultimo numero della serie. Nell'ultimo numero di The Walking Dead, Eugene rivela che Stephanie è morta per una causa sconosciuta.

