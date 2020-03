The Walking Dead, Ryan Hurst anticipa importanti novità dopo un incontro con Scott Gimple

Arrivato alla sua seconda stagione di The Walking Dead, dove ha vestito i panni del membro dei Sussurratori Beta, Ryan Hurst ha attirato l'attenzione dei fan anticipando l'arrivo di importanti novità dopo un incontro con Scott Gimple, produttore esecutivo e supervisore del franchise AMC.

"È stata come una piccola esperienza psichica. Quando ho avuto una premonizione di questo lavoro, ho visto questo personaggio e la sua backstory" ha spiegato l'attore durante una sua ospitata al Comic Con di Liverpool (via Comicbook.com). "Quando mi hanno offerto il lavoro - conoscevo la storyline di Beta perché avevo letto i fumetti - gli ho proposto una storia di origine completamente diverse, e gli è piaciuta. Perciò lo abbiamo sviluppato insieme."

Per quanto riguarda le novità in arrivo, Hurst ha aggiunto: "Ho appena avuto un entusiasmante incontro con Scott Gimple, e potrebbe essere in arrivo qualcosa di molto eccitante di cui non posso parlare".

Vista la continua espansione di The Walking Dead, per cui è previsto l'arrivo di una seconda serie spin-off (intitolata The World Beyond) e una serie di film dedicati al Rick Grimes di Andrew Lincoln, è possibile che l'attore si riferisca ad un'apparizione del personaggio in un altro titolo del franchise zombie, anche se al momento non abbiamo indizi che portano in questa direzione.

In attesa di eventuali annunci ufficiali, vi ricordiamo che l'episodio 10x13 di The Walking Dead andrà in onda questa sera su Fox. Nell'attesa, vi rimandiamo alle ultime foto di Danai Gurira sul set dello show AMC.