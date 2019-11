The Walking Dead: per Ryan Hurst l'incontro tra Negan e Beta sarà una rivalità unica

Come visto nel promo del sesto episodio di The Walking Dead, Negan rischia grosso con un altro personaggio: Beta. Lo scontro mostrato nel video non è che "l'inizio" della rivalità tra i due, secondo quanto rivelato dall'attore Ryan Hurst.

L'incontro tra Negan (Jeffrey Dean Morgan) e il membro sei Sussurratori era stato già anticipato e promosso da Hurst, che l'aveva definito come uno dei "momenti più divertenti" di The Walking Dead. Al momento di queste dichiarazioni, non era ancora chiaro come le strade dei due personaggi si sarebbero incrociate, ma ora i due hanno avuto il loro primo faccia a faccia e l'escalation può iniziare.



"Negan e Beta, stesso senso dello stile" ha raccontato Hurst nel corso di Talking Dead. "Penso che Beta è attratto dai più duri tra i duri". Vedendo Negan, il suo personaggio non può che pensare "Ce ne può essere solo uno!" e da queste premesse lo scontro tra i due sarà "qualcos'altro" rispetto a quanto visto fino a ora nello show targato AMC. "Siamo solo all'inizio e assisteremo a queste forze della natura incontrarsi e scopriremo cosa ne uscirà fuori". Chi pensate possa prevalere tra Negan e Beta?



Il sesto episodio di The Walking Dead 10 (Bonds) andrà in onda questa sera 10 novembre su AMC, che ha pubblicato i primi minuti, dedicati a Daryl e Carol, in anteprima.