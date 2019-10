The Walking Dead: Ryan Hurst rivela alcuni dettagli sulla storia di Beta

L'episodio 10x02 di The Walking Dead ha approfondito il legame tra Alpha (Samantha Morton) e Beta (Ryan Hurst), mostrandoci il loro primo incontro e fornendo alcuni dettagli sui trascorsi dei due personaggi. Altre informazioni, invece, sono emerse dalle parole di Hurst e riguardano una figura importante del suo passato.

L'attore dapprima ha spiegato come è stato coinvolto nel processo di creazione del background di Beta, che dovrebbe distanziarsi di qualche grado rispetto a quanto visto nei fumetti di Robert Kirkman.

"Avevo alcune idee che per certi versi erano contraddittorie con quanto era stato stabilito nei fumetti, ma credo che siamo sulla strada giusta. Ci sono ancora tanti segreti su chi fosse Beta e verranno investigati". Questa dichiarazione non giunge del tutto come una sorpresa, dato che anche Kang aveva raccontato che vedremo il vero volto di Beta, segno che il personaggio verrà approfondito ulteriormente.



Nell'episodio Noi siamo la fine del mondo, viene mostrato il volto di una persona che ha avuto un ruolo fondamentale nella vita del personaggio interpretato da Hurst, che ha rivelato essere il suo migliore amico: "quando ne ho parlato con Angela, le ho detto che avrei davvero voluto per lui l'aspetto emozionale dell'indossare il volto del suo migliore amico". Per l'attore, ciò aggiunge del "pathos a questo personaggio così oscuro e misterioso". Il suo amico, infatti, "rappresenta l'ultima vestigia della sua vecchia vita e di chi era prima dell'apocalisse".



In attesa della rivelazione di questi misteri, sembra che lo spin-off Fear The Walking Dead si sia già portato avanti mostrando brevemente un volto che potrebbe essere quello di Beta.