The Walking Dead, Ryan Hurst vorrebbe entrare nel MCU: ecco chi sogna di interpretare

Mentre il pubblico aspetta l'uscita della parte 2 di The Walking Dead 11, una delle star della serie sembra essere molto interessata a entrare nel mondo dei cinecomic. Sul suo profilo Instagram, infatti, Ryan Hurst, che nell'apocalisse zombie interpreta Beta, ha pubblicato un post piuttosto chiaro sull'argomento.

Non sappiamo se vedremo mai Ryan Hurst nel Marvel Cinematic Universe, ma a quanto pare lui ha già scelto il ruolo tagliato su misura per lui: stiamo parlando di Sentry, creato da Paul Jenkins, Jae Lee e Rick Veitch e apparso per la prima volta nei fumetti nel 2000.

In calce alla notizia, possiamo vedere il post pubblicato dall'attore, che oltre a The Walking Dead ha partecipato anche a Sons of Anarchy. L'immagine pubblicata è quella della pagina Wikipedia dedicata a Sentry, mentre nella didascalia Ryan Hurst scrive:

"Molto spesso mi hanno chiesto se mi piacerebbe interpretare un personaggio dei fumetti. Sì. Quale? Fino a poco tempo fa non lo sapevo. Sono un grande fan di così tanti personaggi, ma poi sì. Un tipo con un passato travagliato, superpoteri uguali o maggiori di quelli di Superman e Thor messi insieme... e parla con i cani. Voglio essere questo qui. Questo tizio. Mi piacerebbe interpretarlo."

Chissà se Ryan Hurst riuscirà a realizzare il suo sogno. In attesa di scoprirlo, per altri approfondimenti, potete dare un'occhiata alla nostra recensione del midseason finale di The Walking Dead 11.