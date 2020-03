The Walking Dead, per Samantha Morton Alpha 'non ha più nulla da perdere'

Alpha non ha più "niente da perdere dopo quanto accaduto in The Walking Dead 10x10. Parola di Samantha Morton, l'interprete del leader dei Sussurratori, che da questo momento in poi sarà "più forte di sempre".

Poiché ci saranno riferimenti a Stalker, l'ultimo episodio andato in onda, attenzione agli spoiler.



Dopo uno scontro con Daryl (Norman Reedus), da cui entrambi sono usciti gravemente feriti, Alpha assiste alla comparsa improvvisa della figlia Lydia (Cassady McClincy), la quale sceglie di aiutare (e di schierarsi con) Daryl e gli altri sopravvissuti. Abbandonata dalla propria figlia, Alpha riesce a sopravvivere grazie all'aiuto dei Sussurratori e promette di scatenare l'inferno sui suoi nemici.



"Alpha non vuole che sua figlia viva con persone che hanno grosse divergenze su come vivere", ha commentato Samantha Morton durante Talking Dead. "Non si tratta solo di essere un Sussurratore o meno, bensì di Alpha che crede, sin dall'apocalisse, che il modo in cui viviamo in società sia incredibilmente sbagliato e senza senso".

Lydia, però, ripudia l'approccio alla vita della madre, rifiuta di ucciderla e le ricorda che le altre persone "sono umani. Non sono perfetti, solo umani. Questo è tutto ciò che ho sempre voluto. Questo è ciò che non mi hai mai dato". Secondo Morton, questo incontro porta Alpha in una nuova dimensione: "Perdere la figlia a favore dell'altro gruppo è stato tremendo, ma poi c'è la scena nella stazione di servizio dove Lydia fa la sua scelta. A quel punto, Alpha giunge in un nuovo stato mentale, un po' come quando stai lottando e non pensi di avere altre forze, ma poi trovi un altro respiro, un altro calcio, un'altra spinta, un altro pugno. Così è per Alpha in quel momento, ora non ha più nulla da perdere".



Ora Alpha ha voglia di radere al suolo tutto il mondo, di portarlo alla sua conclusione e presto vedremo i frutti di questo approccio ancor più spietato: come suggerisce il teaser de La stella del mattino, l'episodio che andrà in onda il 9 marzo in Italia, dietro l'angolo c'è una battaglia frontale tra Hilltop e i Sussurratori.



In attesa di scoprire come evolverà la storia, vi segnaliamo che la showrunner Angela Kang ha fatto chiarezza su un aspetto dell'ultimo episodio di The Walking Dead, legato al modo in cui i Sussurratori sono riusciti a entrare in Alexandria.