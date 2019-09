The Walking Dead, Samantha Morton anticipa una 'strabiliante' decima stagione

Stando a un recente video che vede protagonista Samantha Morton, l'interprete di Alpha, leader dei Whisperer, la decima e attesissima stagione di The Walking Dead della AMC sarà "davvero sorprendente e strabiliante", questo grazie al grande lavoro della showrunner della serie, la già conosciuta Angela Kang.

Dice la Morton nel video che potete ammirare in calce: "Sono davvero entusiasta per ciò che la decima stagione riserverà al pubblico. Abbiamo davvero tantissime sorprese da svelarvi. Angela e il suo team di sceneggiatori hanno svolto un lavoro incredibile. Voglio dire, assolutamente strabiliante. Era in lacrime mentre leggevo la sceneggiatura. Sono estremamente orgogliosa di far parte di questo grande show. Brividi, brividi e ancora brividi. Sono certa che adorerete i nuovi episodi".



Sia la Morton che la Kang avevano già confermato in precedenza che la decima stagione della serie avrebbe esplorato più a fondo la figura di Alpha, separatasi della figlia Lyda nella nona stagione prima di commettere una raccapricciante ritorsione contro Carol e il resto dei sopravvissuti.



The Walking Dead 10 tornerà in onda sulla AMC a partire dal prossimo 6 ottobre. Nel cast troveremo anche Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, Danai Gurira e Melissa McBride. Manca ormai un mese esatto al ritorno dei Sopravvissuti.