The Walking Dead: Samantha Morton sarà la prima attrice dello show nominata agli Emmy?

Dopo che la HBO ha proposto le proprie candidature di Game of Thrones è ufficialmente iniziata la corsa agli Emmy Awards 2019, nuova edizione che, stando ad una previsione di Golden Derby, potrebbe rappresentare la prima nomination attoriale per The Walking Dead.

Stando ad una previsione lanciata da Golden Derby, infatti, Samantha Morton ha delle ottime chance di essere nominata come Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. L'attrice britannica ha vestito i panni di Alpha, la villain e leader dei Sussuratori apparsa nella nona stagione della serie AMC.

A favorire la candidatura della Morton troviamo diversi fattori: l'attrice in passato è stata nominata due volte agli Oscar per le sue performance in Accordi e disaccordi e In America - Il sogno che non c'era; la giuria degli Emmy ha un debole sia per i villain che per gli attori resi irriconoscibili dal trucco di scena; infine la nona stagione di The Walking Dead, anche grazie alla supervisione della nuova Showrunner Angela Kang, si è affermata come la più apprezzata di sempre dalla critica.

Un'eventuale nomination della Morton rappresenterebbe la prima apparizione di un attore/attrice agli Emmy per The Walking Dead, che negli anni ha ricevuto 16 nomination vincendone due per il trucco creato dal grande Greg Nicotero. Entrambi i premi risalgono alle prime due stagioni.