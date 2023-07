The Walking Dead, Samantha Morton: 'Weinstein disse che ero insc*pabile'

La star di The Walking Dead Samantha Morton è stata protagonista di un battibecco con il produttore Harvey Weinstein, in carcere a seguito delle diverse condanne per abusi sessuali. L’attrice ha riferito di essere stata insultata dall’uomo che avrebbe poi fatto di tutto per rovinarle la carriera, con Weinstein che nega completamente l’accaduto.

Parlando al The Louis Theroux Podcast l'attrice ha ricordato la sua storia professionale con Weinstein

Parlando al The Louis Theroux Podcast l’attrice ha ricordato la sua storia professionale con Weinstein che, dopo averla vista in A Fior di Pelle le avrebbe offerto un ruolo nella commedia About Adam, salvo ricevere un netto rifiuto da parte della protagonista di Minority Report.

Questa la spiegazione della Morton: “Ho detto che non mi piaceva perché pensavo che il film fosse misogino e non volevo, dunque, farne parte. Il direttore del cast a quel punto mi ha detto che non avrei dovuto dire di no a Harvey e io ho spiegato che non avrei detto di no a lui, ma semplicemente non volevo fare quel film. Semplicemente per me non era interessante. Sono stata molto cortese”.

A quel punto, stando all’attrice, Weinstein, infastidito l’avrebbe definita insc*pabile e avrebbe deciso di dare il ruolo che le spettava ne I Fratelli Grimm e l’Incantevole Strega a Lena Headey.

Weinstein dal canto suo ha risposto da dietro le sbarre grazie all’intermediazione di Variety: “Samantha è un’attrice brillante e riesce a fare tutto bene. Questo è certo. Quello che dovete sapere è che abbiamo scelto Lena Headey per il film I Fratelli Grimm e l’Incantevole Strega semplicemente perché credevamo che fosse più adatta a quel particolare ruolo, e per nient’altro che questo. I commenti che la signora Morton sostiene abbia fatto io sono provenuti da membri del suo stesso team. Questa è una vecchia storia e, ancora una volta, qualcuno sta utilizzando la mia situazione per prendersi le prime pagine per promuovere qualche progetto. La gente dovrebbe smettere di usare il mio nome. È troppo facile diventare virali in questo modo”.

Probabilmente non sapremo mai come sono andate realmente le cose.