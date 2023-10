The Walking Dead, sapete perché Dave Bautista fu rifiutato come zombie?

"Ho cercato di entrare in The Walking Dead per anni. Ho detto che sarei venuto a interpretare uno zombie gratuitamente", così ha rivelato Dave Bautista in una recente intervista per Empire. L'attore del MCU ha cercato per molto tempo di essere uno zombie nell'acclamata serie, ma senza successo. La ragione dietro a tale scelta vi sorprenderà.

Mi hanno detto: "Sei troppo grosso!", ha continuato l'attore, mostrando la ragione per cui non avrebbe interpretato un zombie in The Walking Dead nonostante fosse un suo grande desiderio e nonostante, soprattutto, avesse proposto di farlo gratuitamente!

Cosa ne pensate di questa vicenda, raccontata da Dave Bautista? Pensate che l'attore avrebbe potuto comunque interpretare uno zombie, o concordate con la motivazione del rifiuto? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione!

Nel frattempo vi rimandiamo alle ultime notizie della serie di The Walking Dead. È uscito proprio ieri il teaser di The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol stagione 2, serie spin-off che vede il ritorno sia di Daryl che di Carol, personaggio femminile fondamentale della serie.

Si attende inoltre l'uscita in Italia di The Walking Dead: Daryl Dixon, altro spin-off questa volta interamente incentrato sul protagonista maschile, interpretato ancora una volta da Norman Reedus.