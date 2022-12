The Walking Dead: sapete qual è il film di zombie preferito di Robert Kirkman?

In attesa di saperne di più sui tanti spinoff di The Walking Dead in arrivo, vogliamo togliervi una simpatica curiosità sulla famosa saga televisiva di AMC: sapete qual è il film di zombie preferito di Robert Kirkman?

Il papà della saga di The Walking Dead, creatore del fumetto omonimo che ha ispirato lo show tv e produttore esecutivo del programma, lo ha rivelato tempo fa sulle pagine della pubblicazione The Walking Dead Deluxe, una 'riedizione' a colori del fumetto originale impreziosita da tanti dietro le quinte ed extra vari ed eventuali. Tra questi 'contenuti speciali', c'è una sezione in cui Kirkman ammette che l'episodio 41 del fumetto include un omaggio non intenzionale al suo film di zombi preferito...Day of the Dead di George Romero. Forse una scelta poco sorprendente, ma in risposta alla domanda dei fan, Kirkman ha confermato che il film a cui quell'episodio del fumetto fa rifermento è "il mio film preferito di Romero, e anche il film di zombi che amo di più...non posso davvero farci niente, alcune volte le cose si insinuano. Quella citazione non era intenzionale".

Uscito nel 1985 come terzo e ultimo film della trilogia La notte dei morti viventi, Day of the Dead segue gli eventi di Night of the Living Dead e Dawn of the Dead e racconta la storia di un nuovo gruppo di sopravvissuti in cerca di un rifugio sicuro su un'isola della Florida, popolata da altri sopravvissuti e scienziati o personale militare. La serie di Romero sugli zombie fu successivamente espansa con una seconda trilogia, uscita tra il 2005 e il 2009 e composta da Land of the dead, Diary of the dead e Survival of the dead.

