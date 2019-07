The Walking Dead: ecco tutto quello che sappiamo sul rapimento di Rick Grimes

Dopo aver conosciuto il personaggio di Isabelle nella quinta puntata dello show spin-off di The Walking Dead, ecco un piccolo riassunto di tutto quello che sappiamo dell'organizzazione che ha rapito il poliziotto di Atlanta nella nona stagione della serie.

Nell'articolo saranno presenti spoiler sulla quinta puntata di Fear The Walking Dead.

Dopo aver letto le anticipazioni sulla decima stagione di The Walking Dead, andiamo a fare il punto di tutte le informazioni che abbiamo sull'organizzazione che ha catturato Rick Grimes.

Grazie alle azioni di Althea, personaggio della serie spin-off, abbiamo conosciuto uno dei soldati del gruppo chiamato CRM: di nome Isabelle, era in missione insieme ad un compagno, trasformatosi poi in zombi, alla ricerca di un purificatore per l'acqua. Dopo aver intimato ad Al di non rivelare a nessuno gli argomenti delle loro conversazioni, decide di lasciare libera la giornalista. Nonostante questo non siamo sicuri che il gruppo abbia buone intenzioni nei confronti dei sopravvissuti all'apocalisse zombi, è la stessa Isabelle che ci rivela l'impossibilità per chiunque di abbandonare l'organizzazione, anche se non viene svelato il motivo per questo divieto e le conseguenze di un'eventuale infrazione.

Come abbiamo visto CRM ha a sua disposizione un arsenale di armi e veicoli militari, conosciamo anche il nome di una delle basi operative, "Ground 17", luogo da cui proviene Isabelle. Siamo invece completamente all'oscuro sui veri obiettivi perseguiti dai capi di CRM: non sappiamo se le ingenti risorse a loro disposizione verranno usate per trovare una cura al virus o per ricostruire la società umana.

Si torna quindi a parlare della storia creata da Robert Kirkman, dopo che le recenti polemiche tra il cast di The Walking Dead e lo stato della Georgia avevano eclissato la storia di Rick Grimes e della sua famiglia.