The Walking Dead: Sarah Wayne Callies e Jeffrey Dean Morgan insieme in un podcast

Jeffrey Dean Morgan si è unito ufficialmente ad un nuovo progetto che riguarda la sua ex co-star in The Walking Dead, Sarah Wayne Callies - insieme a David Harbour - ovvero un podcast chiamato Aftershock. L'ex interprete di Lori Grimes in The Walking Dead ne ha parlato durante la promozione della serie Council of Dads.

Sarah Wayne Callies ha ammesso di aver quasi smesso di recitare dopo 'aver portato molta violenza nel mondo' recitando in show come The Walking Dead, Prison Break e Colony. E in Council of Dads, l'attrice avrà un ruolo da protagonista e racconterà storie con cast differenti, che riflettono il suo ambiente mentre cresce:"Voglio essere una narratrice, che si tratti di recitare, dirigere o produrre" ha affermato Callies "Sono interessata a raccontare il tipo di storie di cui ho sempre desiderato far parte. Sono cresciuta alle Hawaii, quindi sono cresciuta con molte persone che non erano bianche. Sono cresciuta intorno molteplici e diversi miti culturali e religiosi. Poi sono arrivata a Hollywood e mi guardavo in giro e dicevo 'Dov'è tutto quello che conosco?'".



Aftershock è descritto come un 'full cast fiction audio thriller'. Sarah Wayne Callies scriverà e reciterà nel nuovo podcast insieme ad altre due protagoniste femminili, descritte come 'una ragazza nera di 16 anni e una donna e attivista hawaiana'.

"Tutto questo è quello che voglio. Se voglio dirigerlo, va bene, se devo scriverlo, va bene, produrlo, va tutto bene. Ho venduto un podcast narrativo, è come un dramma radiofonico. Perciò lo sto scrivendo e abbiamo appena iniziato a registrarlo. Dave Harbour ne farà parte. Jeffrey Dean Morgan ne farà parte. Ho un sacco di amici e così abbiamo scritto e registrato, così mi tengo molto impegnata".

