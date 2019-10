The Walking Dead: Sarah Wayne Callies pubblica una foto della Famiglia Grimes

La Famiglia Grimes è viva e vegeta e stanno tutti bene. Beh, perlomeno su Instagram. Sarah Wayne Callies, ex star di The Walking Dead, che nella serie ha interpretato il personaggio di Lori Grimes, ha infatti postato una foto che la ritrae sorridente insieme a Chandler Riggs (Carl) e Cailey Fleming (Judith).

Judith è l'unica dei tre che fa ancora parte dello show, introdotta nella nona stagione. La showrunner Angela Kang ha ricordato il momento in cui ne è entrata a far parte: "Somigliava molto a Sarah Wayne Callies, e c'è una piccola somiglianza anche con Chandler, che interpretava Carl. È stato davvero un momento bellissimo per noi in questa stagione".

Callies poi ha parlato di Lori, che nella serie è morta proprio dando alla luce Judith, rivelando che secondo lei il suo personaggio sarebbe contentissimo di sapere che Rick e Michonne hanno cresciuto la bambina, nonostante non ci fossero legami di sangue tra loro.

"Non so dirvi che differenze ci sarebbero se Lori fosse ancora viva, ma sono sicuro che dovunque lei sia, è più che grata che in un mondo così devastato, due esseri umani si siano prodigati per far sì che una creatura così piccola sopravvivesse".

Resta ora da vedere, con la partenza di Michonne, chi si prenderà cura della piccola Judith. Che ne pensate delle parole dell'attrice?

