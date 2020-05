The Walking Dead: Sarah Wayne non ha mai visto la serie e non ha intenzione di farlo

Quando si parla di The Walking Dead il pubblico è sempre molto diviso sulla serie AMC: tra chi ritiene che non sia fede abbastanza fedele alla saga fumetti di Robert Kirkman e chi pensa che la produzione abbia ormai esaurito le gli assi nella manica, c'è anche chi rifiuta categoricamente di vederla. È questo il caso di Sarah Wayne

L'attrice, nota ai più per il suo ruolo in Prison Break in cui interpreta la complice e moglie di Michael Scofield, ha infatti rivelato di essere terrorizzata dalla serie, che tra scene violente, sangue e zombie non è forse adatta al pubblico più delicato... Anche quando è composto degli stessi attori che l'anno realizzata!

"Non ho mai guadato The Walking Dead, mi fa troppa paura. Dieci anni fa era tutto diverso: esplorare la paura, la depravazione e la disperazione era un qualcosa di sovversivo ed interessate, qualcosa di nuovo. Adesso ci sono centinai di programmi e serie spazzatura che raccontano un terrificante mondo post-apocalittico".

L'attrice ha anche rivelato che per un periodo della sua vita pensò seriamente di abbandonare la recitazione proprio a causa dello show:

"Ci fu un momento in cui pensai di lasciare tutto e dedicarmi ad altro e in parte fu perché credevo di aver aiutato a portare troppa violenza nel mondo. Nonostante soffrissi di ansia e depressione continuavo a ricevere lettere incoraggianti dai fan. Decisi allora che mi sarei dedicata ad un altro progetto che ispirasse le persone e le facesse sentire in grado di combattere contro le loro pure e preoccupazioni."

La Wayne non era quindi soddisfatta del suo lavoro ed infatti lasciò la sere dopo appena tre stagioni, che dopo alte sette sono arrivate al decimo anno di programmazione ininterrotta... Almeno fino ad oggi.

La decima stagione di The Walking Dead è stato infatti sospesa a causa del CoronaVirus, lasciano la serie in sospeso: al momento i produttori sono al lavoro per ultimare quanto prima lo spettacolare finale di stagione di The Walking Dead 10 e si spera che la conclusione di The Wlking Dead 10 possa andare in onda il prima possibile.