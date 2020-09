The Walking Dead sbarca su Twitch con un canale interamente dedicato agli show AMC

Nuove frontiere dell'universo di The Walking Dead verranno esplorate con un canale Twitch all'insegna di tutto ciò che è targato TWD e AMC. Scopriamo insieme tutti i dettagli dopo il salto.

Si chiamerà The Walking Dead Universe il nuovo canale della piattaforma di streaming live Twitch, e verrà inaugurato domenica 20 settembre con un fantastico Launch Party.

Ad annunciarlo è stata proprio la compagnia AMC Networks, che promette una marea di contenuti originali a tema The Walking Dead (circa 12 ore a settimana per cominciare) e la possibilità per i fan di interagire con essi.

"Mentre la narrazione e i personaggi che popolano l'universo di The Walking Dead continuano a crescere, così deve essere anche per i modi innovativi con i quali raggiungiamo e interagiamo con i nostri fan, nuovi o affezionati che siano, attraverso i social media e nuove popolari piattaforme come Twitch" ha premesso David Beck, head of programming strategy and business operations di AMC Networks "Così le domeniche su Twitch diventeranno all'insegna dei fan, e siamo entusiasti di avere l'opportunità di costruire qualcosa di nuovo per gli appassionati dell'universo di The Walking Dead".

Da questa domenica in avanti sarà infatti possibile accedere a dei live show, dei watchalong durante le premiere degli episodi e si potrà continuare a conversare degli ultimi accadimenti fino alla mezzanotte.

"The Walking Dead ha una delle più appassionate e interattive fanbase della tv odierna e siamo elettrizzati all'idea di collaborare con gli AMC Networks per sviluppare nuovi modi per i fan di fare esperienza di questo nuovo fenomeno della cultura pop" ha affermato Michael Aragon, SVP of Content di Twitch "Oggi, il pubblico televisivo vuole più di quei 50 minuti di episodio dall'esperienza telefilmica, e noi siamo entusiasti di poter contribuire assieme ai nostri partner, adesso e in futuro, per espandere questa connessione particolare con l'audience".

L'annuncio arriva a pochi giorni dalla notizia della conclusione di The Walking Dead e dell'arrivo di uno spin-off incentrato su Daryl e Carol.

Per ulteriori informazione sulla programmazione del canale Twitch di The Walking Dead potete cliccare sul link fonte in calce alla notizia.