The Walking Dead: uno scambio 'infuocato' tra Chandler Riggs e l'account ufficiale

Si può tranquillamente dire che Chandler Riggs sia cresciuto con The Walking Dead, dove ha preso parte a ben otto stagioni, e che sia rimasto molto legato alla serie e soprattutto ai colleghi che, a due anni dalla sua uscita di scena, continuano a mancargli. Il sentimento è ricambiato, ma non risparmia l'attore da battutine 'infuocate'.

Riggs, che ha interpretato Carl Grimes, ha avuto di recente uno scambio di battute con l'account Twitter ufficiale della serie. Il ragazzo ha aver comprato casa e il messaggio è diventato un assist troppo ghiotto per scherzarci sopra. "Dubitiamo che ci starai dentro", ha commentato l'account di The Walking Dead, come potete leggere in calce all'articolo.

Il riferimento è a tutte quelle occasioni in cui i genitori di Carl gli hanno chiesto di restare in casa nel corso della serie AMC. Ma i tentativi di Lori e Rick sono sempre risultati infruttuosi.

Rigg ha risposto "si è trattato di una volta sola, otto anni fa", ribadendo che di tempo ne è passato a sufficienza per iniziare a restare almeno nella propria casa.



The Walking Dead torna il 6 ottobre con la decima stagione, di cui è stato pubblicato un teaser trailer. In più, se siete curiosi di sapere quanto tempo è passato dal risveglio di Rick Grimes nel pilota della prima stagione vi rimandiamo a questa ricostruzione della timeline dello show.