The Walking Dead: una scena in particolare della première catalizza l'attenzione dei fan

The Walking Dead è tornata sugli schermi americani con la première midseason, e nel corso della puntata si vede una scena che ha catalizzato l'attenzione dei fan. Un'attenzione che sembra abbia attirato più spettatori del solito per lo show, dopo il calo d'ascolti delle ultime stagioni. Una sequenza che coinvolge due personaggi in particolare.

La sequenza in questione riguarda un rapporto sessuale tra Negan (Jeffrey Dean Morgan), ex leader dei Salvatori, e Alpha (Samantha Morton), leader dei Whisperer. Nella scena, Alpha spoglia Negan e poi lo incontra nei boschi, indossando nient'altro che la sua maschera fatta di carne di zombie. Hilarie Burton Morgan, moglie di Jeffrey Dean Morgan, ha avuto una reazione forte e sorprendente alla scena:"Ho visto The Walking Dead dopo che i bambini si sono addormentati ieri sera. Questa scena!!! Il papà di OI ha un modo di guardare una ragazza ed è SVEGLIO. Solo TU avresti potuto rendere quella situazione piuttosto calda Jeffrey Dean Morgan! [Risata] Sto preparando la mia maschera di carne di zombie adesso".



In una recente intervista, la showrunner di The Walking Dead, Angela Kang, ha spiegato da cosa deriva la sorprendente scena di sesso tra Negan e Alpha:"Ci siamo sempre sentiti come se avessimo bisogno della storia di Alpha, Negan e della loro strana relazione. Poi l'autore è tornato con questa trama, con cui Negan pensa che stia per essere ucciso. Ed è il modo in cui Alpha vede esattamente chi è Negan. Non ha torto sul fatto che sia un uomo volgare. Negan essendo Negan pensa 'Beh, è un'opportunità per me'. In questo modo coerente e divertente, l'autore ha avuto un'ottima intuizione della relazione nel fumetto. Ci siamo divertiti nel trovare un modo per mostrarla al pubblico in modo sicuro ma sorprendente".

La première di midseason svela i nomi dei fuggitivi dalla caverna. In questi giorni è stato ufficializzato che Universal ha sostituito l'attrazione di The Walking Dead con Pets.