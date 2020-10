The Walking Dead, una scena post credit di World Beyond svela il destino di Rick?

È stato più volte annunciato che The Walking Dead: World Beyond rivelerà qualcosa sul destino di Rick, in attesa di scoprire cosa è successo al protagonista dello show, vi segnaliamo una importante scena post crediti.

Dopo l'episodio intitolato "The Wrong End of a Telescope" infatti gli appassionati hanno potuto vedere una scena inedita, incentrata sulla scienziata Lyla, responsabile di alcuni esperimenti sugli zombie, richiamando una vecchia puntata della serie. Come ricorderete durante l'ottava stagione dello show principale, Rick viene catturato da Jadis, che intende farlo mordere da uno zombie in quanto pensa sia un soggetto "A" per poi venderlo alla Repubblica Civica. Il suo piano non va a buon fine e Rick riesce a fuggire.

Nel corso della scena post crediti vediamo quindi Lyla parlare di un suo collega morto, ucciso da un morso di zombie ma che non ha subito la trasformazione: si tratta di un soggetto A come rivelerà la stessa Lyla. Se il piano di Jadis avesse avuto successo, in mezzo agli altri corpi per gli esperimenti ci sarebbe anche quello di Rick Grimes. Non resta che aspettare la prossima puntata, che andrà in onda il 30 ottobre, per scoprire quali ripercussione avrà questa rivelazione. Nel frattempo vi lasciamo con questa teoria su The Walking Dead: World Beyond.