The Walking Dead, una scena traumatizza Rick in un video su Reddit

Quanto manca Rick Grimes a The Walking Dead? Verso, i personaggi carismatici non mancano nello show AMC, ma colui che è stato il principale protagonista per quasi un decennio non si scorda tanto facilmente: se fosse tornato in scena nel corso di questa stagione, però, il povero Rick avrebbe potuto assistere a scene difficili da dimenticare.

È quello che accade in un fan video che sta girando in queste ore su Reddit, nel quale qualcuno si è preso la briga di montare in sequenza una vecchia immagine del personaggio di Andrew Lincoln intento a mirare con un fucile da cecchino e... Una delle scene più traumatiche di questa decima stagione di The Walking Dead.

Stiamo parlando, ovviamente, della tanto chiacchierata scena di sesso tra Negan e Alpha: una sequenza che nessun fan dimenticherà tanto facilmente, così come il Rick che nel video, al momento di mirare, si trova davanti i due insospettabili amanti intenti a darci dentro.

Chissà cos'avrebbe pensato Rick, alla vista dell'animalesca attrazione sessuale scoppiata tra la sua storica nemesi e la leader dei Sussurratori! I fan, intanto, stanno in questi giorni elaborando la delusione per la sospensione di The Walking Dead; per chi avesse bisogno di un ripasso, invece, ecco la timeline di tutte le stagioni di The Walking Dead.