The Walking Dead scherza sui biglietti già introvabili per Avengers: Endgame

Nonostante il finale della nona stagione di The Walking Dead abbia stabilito un nuovo record negativo per la serie, la rete AMC si è concessa una simpatica battuta su chi i record invece è destinato a infrangerli in positivo: Avengers: Endgame.

Come potete vedere dal post pubblicato su Twitter dalla pagina ufficiale dello show, infatti, la situazione prevendite negli Stati Uniti è alquanto disperata: nel video, l'ex protagonista della serie Rick Grimes cerca di smarcarsi da un gruppo di zombie affamati, mentre la didascalia scherza: "Alla ricerca dei biglietti di Avengers: Endgame stamattina ...".

Nella scorsa settimana vi abbiamo riportato di come il film dei Marvel Studios sia stato capace di superare il record di prevendite vendute in meno di 24 ore stabilito da Star Wars: Il Risveglio della Forza nel 2015, con il dettaglio impressionante di averlo battuto in sole sei ore. Anche in Italia i biglietti stanno andando a ruba, con i posti per le anteprime di mezzanotte della notte tra il 23 e il 24 aprile ormai quasi esauriti in tutte le sale delle catene che le stanno organizzando, vale a dire The Space e UCI Cinemas.

Le ultime proiezioni al box office prevedono un esordio irripetibile da $800 milioni di dollari: siamo probabilmente di fronte all'evento cinematografico del XXI secolo, e ormai manca pochissimo alla premiere.

Purtroppo Rick Grimes non riuscirà ad esserci!