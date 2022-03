The Walking Dead, scioccante rivelazione su Negan nell'episodio 14

Nella notte italiana è andato in onda negli USA l'episodio 14 di The Walking Dead che ha scioccato i fan con un'inattesa rivelazione su Negan, a circa 6 mesi di distanza dal suo addio ad Alexandria avvenuto nel corso della premiere della stagione 11.

Nel corso di The Rotten Core veniamo a sapere che il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan ha sposato Annie e che quest'ultima è addirittura incinta di 12 settimane. Si tratta di un risvolto del tutto inatteso nello show e sebbene Negan non abbia mai negato di volere figli, dopo la morte della sua amata Lucille non aveva mai trovato la donna giusta con cui mettere su famiglia.

Annie è una donna sicura di sé con grandi capacità di leadership che troviamo nel complesso residenziale di Riverbend dove Negan ha deciso di trasferirsi per sfuggire ad eventuali ritorsioni di Maggie. Ed è interessante notare come la neo mogliettina dell'ex spietato assassino sia riuscita a fare squadra proprio con la donna che più di ogni altro lo vuole morto.

Staremo a vedere come questa storia si evolverà nelle prossime puntate, intanto arrivano rassicurazioni sullo stato di salute di Norman Reedus dopo l'incidente di cui è stato vittima nel corso delle riprese finali di The Wlking Dead 11.

