The Walking Dead: scoprite la divertente origin story di Jerry immaginata dall'attore

Non tutti i personaggi di The Walking Dead hanno un passato ben delineato: se abbiamo potuto scoprire molti dettagli per quanto riguarda Rick, Carol, Daryl e persino sui trascorsi di Beta, altri sopravvissuti restano ancora un punto interrogativo e tra questi c'è anche Jerry.

Il combattente si è subito fatto strada nel cuore dei fan grazie al suo valore e alla sua lealtà nei confronti di Ezekiel, per il quale lavorava come guardia del corpo. Cooper Andrews ha avuto modo di parlare di ciò che invece non abbiamo visto su schermo, durante la Scares That Care 2020 Virtual Convention:

"Non ho avuto nessuna origin story. Ho sempre sentito che il mio personaggio vive così tanto nel presente, che tutto quello che è successo prima non gli interessa. Dal punto di vista recitativo, non ho bisogno di saperne di più, soprattutto per una serie come questa, in cui tutti possono essere ciò che vogliono ora".

Comunque sia, Andrews ha avuto una certa idea mentre stava girando un particolare episodio della nona stagione, intitolato The Storm: "Ho immaginato di essere stato un meteorologo, quando abbiamo girato quell'episodio nella neve alla fine della nona stagione. Credo che sarebbe stato molto divertente".

Nella puntata in questione Jerry ed altri sopravvissuti cercano di affrontare una tempesta di neve, il che sarebbe stato molto ironico se in passato avesse effettivamente lavorato come presentatore del meteo. Un mestiere che purtroppo non avrebbe un gran successo durante un'apocalisse zombie, visto che i programmi televisivi sarebbero l'ultima delle preoccupazioni. Intanto i fan sono preoccupati per il cambio di look di Jerry.