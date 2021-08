The Walking Dead,scoprite la nuova statuetta del Rick Grimes di Andrew Lincoln

I fan di The Walking Dead si stanno da tempo chiedendo due cose sul conto di Rick Grimes: 1) Quando arriva il film di The Walking Dead con Andrew Lincoln? 2) Rivedremo Rick Grimes nell'ultima stagione di The Walking Dead? Al momento, però, ciò che è certo è il personaggio tornerà sotto forma di una nuova figure di threezero.

C'è una nuova statuetta in città: quella di Rick Grimes.

Il vice-sceriffo di The Walking Dead torna a fare la sua comparsa sugli scaffali virtuali del threezero store, in formato figure da 30 cm e al prezzo di 179 dollari.

La statuetta ispirata al celebre personaggio arriverà solo nel 2022, ma i preordini sono già partiti.

"The Walking Dead – 1/6 Rick Grimes (Stagione 1) – Rick Grimes è un vice-sceriffo in una piccola città della Georgia. Ferito sul lavoro, cade in coma, e al suo risveglio, si ritrova da solo nel mezzo dell'apocalisse. Dopo aver scoperto un gruppo di sopravvissuti ed essersi ritrovato con la sua famiglia, Rick diventa pian piano il leader del gruppo in cerca di un rifugio sicuro. Rick è un leader nato, qualcuno su cui i suoi compagni sopravvissuti possono fare affidamento nei momenti di crisi, sicuro nel suo ruolo di guida, anche se a volta dubita di sé stesso. Ma il suo estremo bisogno di fare la cosa giusta e proteggere coloro che non riescono a proteggersi da soli potrebbero allontanarlo dalla sua famiglia, causando delle crepe nel suo matrimonio e nel suo rapporto con il figlio" si legge nella descrizione fornita dal sito.

"La figure di Rick Grimes è in scala 1:6, ed è alta approssimativamente 30 cm, con un corpo articolato, materiali misti, abbigliamento caratteristico e lineamenti scolpiti in maniera estremamente dettagliata, per somigliare in maniera più realistica al suo interprete Andrew Lincoln nella prima stagione della serie tv di The Walking Dead".

Per dare un'occhiata alla statuetta potete cliccare sul link fonte in calce alla notizia.