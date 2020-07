The Walking Dead, Scott Gimple: 'Andremo oltre il fumetto, c'è ancora molto da fare'

L'epopea di The Walking Dead potrebbe continuare anche dopo la fine del fumetto di Robert Kirkman a cui la serie tv è ispirata. Secondo Scott Gimple, ex showrunner e oggi Chief Content Officer, l'intenzione è quella di "vedere di più" del futuro descritto nel finale del fumetto.

"Si tratta sempre di rispettare lo spirito del libro" ha raccontato Scott Gimple a Comicbook.com. "Quando ho letto l'ultimo numero, ho pensato: Voglio vedere di più su questo. Voglio saperne di più su questo mondo che sta presentando. E anche Kirkman mi faceva: Ehi, hai visto cosa ho fatto qui? Vedi quanta storia c'è lì, che ne dici?"

Di conseguenza, ha aggiunto Gimple, "Vogliamo realizzare ciò che c'è nel libro, ma anche nel rispettare il libro penso che ci sia ancora molto da fare."

In ogni caso, nell'adattamento televisivo di The Walking Dead dovranno esserci, come già in passato, dei cambiamenti rispetto al fumetto. Per esempio, Rick Grimes (Andrew Lincoln) non parteciperà alla trama del Commonwealth confermata per la stagione 11, ma è uscito dalla serie alla fine della nona stagione e tornerà in una trilogia di film. Suo figlio Carl è morto, mentre l'ultimo numero del fumetto di Robert Kirkman è incentrato su un Carl adulto, padre di una bambina di sei anni, Andrea Grimes, che cresce in una zona sicura, in cui gli zombie sono quasi estinti.

In attesa del finale della decima stagione di The Walking Dead, previsto per ottobre, rimandiamo alle recenti dichiarazioni di David Morrissey, che non guarda più la serie ma vorrebbe tornare a interpretare il Governatore.