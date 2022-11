The Walking Dead, Scott Gimple anticipa: 'Voglio altri spin-off su altri personaggi'

L'universo di The Walking Dead non ci dirà addio con la conclusione della serie principale: ad attenderci, oltre agli spin-off già annunciati nei mesi scorsi (e quelli che abbiamo avuto modo di conoscere ormai da un po' di tempo), potrebbero infatti esserci delle novità non ancora annunciate al pubblico.

A parlarne, mentre Angela Kang prospetta l'arrivo di nuove varianti di zombie, è stato il produttore Scott Gimple, che ha confermato la voglia della produzione di impegnarsi in nuovi spin-off che, magari, ci permettano di approfondire le vicende dei personaggi che già conosciamo, sulla falsariga di quelli già annunciati sulle coppie Daryl/Maggie e Rick/Michonne.

"Spero davvero che ne faremo ancora. Posso dire che il mio piano era quello di inserire ancora più personaggi in Tales of The Walking Dead. Spero che riusciremo a farlo, voglio davvero, davvero scavare a fondo in questi personaggi e in queste mitologie. Più episodi di Tales of The Walking Dead o più spin-off, questo è il mio sogno. Ora come ora ci stiamo concentrando su questi, ma dateci un po' di tempo e credo saremo in grado di approfondire anche altri personaggi" sono state le parole di Gimple.

Restate sintonizzati, insomma: da Hilltop e dintorni sono in arrivo novità decisamente interessanti! La showrunner Angela Kang, intanto, ha commentato un clamoroso ritorno nel finale di The Walking Dead.