The Walking Dead, Scott Gimple conferma: 'La scoperta di Heath verrà spiegata'

Continuano le interviste a Scott Gimple su The Walking Death: questa volta il chief content officer ha voluto confermare la continuazione della storia di Heath, personaggio interpretato da Corey Hawkins.

Parlando con i giornalisti di Insider, Scott Gimple ha discusso dei futuri piani per la serie che si concluderà a breve. In particolare ha parlato delle questioni ancora aperte e prima di tutto della scoperta fatta da Heath, che nel corso di una puntata ha trovato una chiave su cui erano segnate tre P. Ecco il suo commento: "Oh, wow, è un'ottima domanda. Spero che riusciremo a concludere la sua vicenda. So cosa volevano dire quelle lettere, per quanto ne so però, una volta che le introdurremo di nuovo sarò costretto a cambiarne il significato rispetto a quanto avevo programmato. Sono intenzionato a lavorare di nuovo con Corey Hawkins".

Se ricorderete, l'unico personaggio che aveva saputo qualcosa della scoperta di Heath prima della sua scomparsa era Tara, che però è stata uccisa prima di raccontare questa questione agli altri sopravvissuti di Alexandria, per questo sembra certo che ritroveremo Corey Hawkins nel cast dello show di successo prodotto da AMC. Per concludere ecco un nostro articolo in cui parliamo della fine di The Walking Dead.