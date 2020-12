The Walking Dead, Scott Gimple è entusiasta dei nuovi episodi della decima stagione

La decima stagione di The Walking Dead è finita in anticipo a causa della pandemia. La serie di AMC non solo ha dovuto ritardare la messa in onda del suo finale di stagione da aprile a metà ottobre, ma purtroppo i lavori per la produzione di una nuova stagione non sono partiti a fine aprile o inizio maggio come previsto.

Ma per ottemperare a questo imprevisto, The Walking Dead trasmetterà sei nuovi episodi bonus come parte della decima stagione prima che l'undicesima e ultima stagione inizi nell'autunno del 2021.



I nuovi episodi seguiranno un formato antologico, concentrandosi su singoli personaggi o piccoli gruppi, e il chief content officer Scott Gimple è piuttosto emozionato del loro arrivo.



"Gli episodi si svolgeranno all'indomani della fine della stagione", ha spiegato Gimple a ComicBook. "Fanno parte di quella storia. Sono collegati a tutto ciò. Anche se 'Here’s Negan' ovviamente ha a che fare con il retroscena sulla vita di Negan, ma anche allora, questo è direttamente collegato alla storia che esce dalla stagione 10."



La serie spin-off Fear the Walking Dead si è concentrata su un personaggio più di ogni altro ogni settimana, spesso riducendo il numero di personaggi che appaiono in ogni episodio. I sei episodi aggiuntivi di The Walking Dead sembrano fare qualcosa di simile.



"Dovevamo andare dritti", dice Gimple. "La showrunner Angela Kang, lo staff, alcuni scrittori del passato di The Walking Dead, alcune persone che sono tornate per lavorarci, tutti hanno dato il massimo. E come Fear the Walking Dead , sono storie concentrate perché sono girate in un modo in cui abbiamo solo un paio di personaggi che stiamo approfondendo. Adoro quel tipo di storie. Here’s Negan è un episodio incredibile. È davvero strano, le circostanze, il modo in cui tutto questo è venuto insieme, ma questi sei episodi penso che alle persone piaceranno."



Gli episodi bonus di The Walking Dead arriveranno l'1 Marzo 2021 su FOX e finalmente vedremo l'episodio dedicato a Negan in cui Hilarie Burton interpreta Lucille.