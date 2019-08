The Walking Dead, Scott Gimple non esclude la reunion di Rick e Daryl

Tra le molte domande rivolte a Scott Gimple, responsabile dei contenuti e capo creativo dell'universo The Walking Dead, al recente San Diego Comic-Con, inevitabili sono state quelle sulla sorte di alcuni tra i protagonisti più amati della serie.

Durante le interviste di rito, in particolare, si è parlato della possibilità di una riunione tra Daryl (il personaggio interpretato da Norman Reedus) e Rick Grimes (Andrew Lincoln) dopo anni di lontananza.

Quando a Reedus è stato chiesto se il suo personaggio avrebbe mai rincontrato Rick, l'attore ha lasciato la parola a Scott Gimple, che ha risposto: "Voglio dire, senza... dirò questo. Se mi chiedi: Lo farà mai?, non posso escluderlo."

"Hai mai visto quel film, Harry ti presento Sally?" ha continuato, citando la celebre commedia romantica del 1989 in cui due amici si ritrovano casualmente a distanza di anni. "Sarà così che si incontreranno di nuovo."

Vedremo quindi una scena come quella del ristorante, in cui Sally (Meg Ryan) si esibisce in un orgasmo simulato e una signora a un altro tavolo ordina "quello che ha preso lei"? "Come fai a sapere che non l'abbiamo già girata?" ha risposto Norman Reedus con una risata.

Reedus inoltre si è detto soddisfatto del modo in cui Daryl e Rick si vedono per l'ultima volta, nell'episodio 9x04 di The Walking Dead, e ha confermato che a suo avviso una reunion tra i due personaggi "dovrebbe senza dubbio accadere."

