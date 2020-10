The Walking Dead, Scott Gimple rivela: 'Ecco chi ha deciso di concludere la serie'

Nonostante si parli ancora di serie spin-off di The Walking Dead, il network televisivo AMC ha dichiarato che le prossime stagioni dello show saranno quelle conclusive. Scott Gimple ha quindi rivelato qualche dettaglio su questa decisione.

Parlando con i giornalisti di The Hollywood Reporter, il chief content officer di AMC ha commentato la notizia che la storia principale dello show finirà a breve, rivelando qualche retroscena. Ecco cosa ha affermato: "Ne abbiamo parlato con i dirigenti di AMC e alla fine la decisione è stata loro. Quindi la showrunner Angela Kang ed io ci abbiamo pensato… ed è stato veramente difficile. Abbiamo diversi progetti legati a The Walking Dead in cantiere e ancora più persone con cui lavoriamo insieme, infatti spero che continueremo a collaborare anche nelle puntate spin-off e nella serie con Daryl e Carol e negli altri progetti. Non so è tutto molto difficile".

Continua poi: "Mi ricordo di quando leggevo di questi show longevi che chiudevano improvvisamente, ricordo un articolo su Star Trek The Next Generation, la fine di Lost e anche di MASH quando ero bambino. Per me era sempre difficile pensare a tutti quegli anni in cui erano andate in onda, 8, 10, 11 anni. Ma la cosa strana è capire quanto sono passati velocemente, non sembrano dieci anni, mi piaceva molto lavorarci, anche quando ero uno showrunner, conoscevo ogni dettaglio della storia. È passato tutto così in fretta".

