The Walking Dead, Scott Gimple rivela: 'Siamo al lavoro su una commedia'

Mentre aspettiamo di vedere il primo speciale natalizio di The Walking Dead, vi segnaliamo questa intervista a Scott Gimple, in cui rivela di essere al lavoro su una commedia ambientata nel mondo creato da Robert Kirkman.

Il chief content officer di AMC ha partecipato alla puntata speciale dedicata al celebre show di zombie, nel corso dell'intervista ha discusso dei prossimi progetti ambientati nel mondo di The Walking Dead, stupendo i numerosi appassionati delle avventure di Daryl, Carol e gli altri con un particolare annuncio: una serie TV comica. Ecco il commento di Scott Gimple: "Siamo al lavoro su una vera e propria commedia di The Walking Dead in questo momento. Non prenderemo in giro il mondo che abbiamo creato, sarà più una visione divertente dell'ambientazione dei vari show".

Come si poteva immaginare, le sue dichiarazioni hanno fatto discutere gli appassionati, curiosi di vedere questo nuovo mondo di raccontare le storie e in particolare ansiosi di scoprire quali saranno i futuri piani di AMC dopo la conclusione della serie principale. Ricordiamo che sono già stati annunciati diversi progetti legati a The Walking Dead, tra cui uno show incentrato su Carol e Daryl, una raccolta di corti e la trilogia di film che ci racconterà la storia di Rick Grimes. Per concludere ecco una nostra notizia incentrata sui set di The Walking Dead.