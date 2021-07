The Walking Dead, Scott Gimple sugli spin-off: 'Ogni show è il pezzo di un puzzle'

The Walking Dead ha smesso ormai da un pezzo di essere solo funzione delle vicende di Rick, Carol, Daryl, Negan e soci: lo show AMC ha ampliato i propri confini grazie a degli spin-off che vivono ormai di vita propria ma che, stando alle parole di Scott Gimple, restano parti di un disegno più grande.

Il chief content officer del franchise, che qualche tempo fa ha parlato di una stagione finale di The Walking Dead piuttosto dark e brutale, ha infatti parlato di Fear the Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond nel corso del panel dedicato allo show al San Diego Comic-Con.

"Ogni show contiene un diverso pezzo del puzzle. Ma questi pezzi del puzzle... Non sono semplicemente trame. Sono storie personali di questi personaggi che fanno progredire alcuni aspetti di una mitologia più grande" sono state le sue parole. Gimple si è poi soffermato sul ruolo della Civic Republic Military: "La roba relativa alla CRM in Fear the Walking Dead ha parecchio a che fare con un paio di personaggi, ma questa situazione coinvolgerà ovviamente anche altri personaggi".

Vedremo, a questo punto, cosa ne sarà degli spin-off una volta portata a termine la serie principale! Noi, intanto, ci prepariamo al gran finale con il trailer dell'ultima stagione di The Walking Dead.