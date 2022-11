The Walking Dead, Scott Gimple sugli spin-off:'Spero che queste siano le prime storie'

Scott Gimple, Chief Content Officer di The Walking Dead, sta supervisionando l'intero franchise, dopo la chiusura definitiva della serie principale con la fine dell'undicesima stagione. L'universo di The Walking Dead tuttavia ha ancora sentieri inesplorati e in cantiere ci sono diversi spin-off e miniserie.

Scott Gimple ha confessato la speranza di andare oltre Dead City (con protagonisti i personaggi di Negan e Maggie), così come Daryl, con protagonista Norman Reedus e infine Rick & Michonne, che riunirà Andrew Lincoln e Danai Gurira. Su Everyeye trovate la sinossi del finale alternativo di The Walking Dead, sulla carta altrettanto appassionante di quello scelto nel montaggio finale.



"Spero che queste siano le prime storie e personaggi che esploreremo, e spero davvero che ne faremo di più. Spero che alla fine riusciremo a farlo e voglio davvero approfondire altri personaggi, altre mitologie e altre situazioni, quindi spero che queste siano le prime" ha raccontato.



La speranza è quella di realizzare più storie di Tales of The Walking Dead:"Sogno di fare molto di più. In questo momento ci stiamo concentrando su questi ma dateci un po' di tempo e speriamo di poter approfondire altri personaggi. In un certo senso su alcuni ci stiamo lavorando, ma non con urgenza. Vogliamo rimettere in piedi questi show e poi ricominciare ad ampliare l'universo" ha concluso.



Cosa ne dite? Siete pronti per altre avventure nell'universo di The Walking Dead? Nel frattempo non perdetevi la recensione del finale di The Walking Dead 11.