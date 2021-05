The Walking Dead, per Scott Gimple la stagione finale sarà 'brutale e molto dark'

La stagione 11 di The Walking Dead, che sarà trasmessa da AMC a partire dal prossimo 22 agosto, sarà anche quella finale della serie. Intervenuto a TWDUniverse su Twitch Scott Gimple, chief content officer del franchise, ha dato qualche anticipazione sui 24 episodi conclusivi, che definisce "estremamente brutali".

Se la decima stagione di The Walking Dead ha messo i nostri eroi contro Alpha (Samantha Morton) e Beta (Ryan Hurst) e i Sussurratori, l'undicesima promette di continuare all'insegna dell'oscurità.

"Non è del tutto dark e cupa" ha detto Scott Gimple. "C'è un po' di luce attraverso l'oscurità, ma la la roba cupa diventa molto, molto, molto cupa" ha enfatizzato. "Tuttavia, non è tutto inesorabilmente oscuro. C'è qualche spazio luminoso."

Se Jon Bernthal ha smesso di guardare The Walking Dead per i troppi impegni, c'è da scommettere che i fan che hanno continuato a guardare lo show seguiranno col fiato sospeso la stagione conclusiva, sperando anche di assistere al ritorno di Rick Grimes nella serie. Scott Gimple ha poi aggiunto altre anticipazioni su The Walking Dead 11.

"Senza entrare troppo nei dettagli, c'è un livello di intensità in questi episodi che è un'intensità minacciosa, mescolata con l'intensità delle emozioni, per le varie storie dei personaggi che si vanno a mescolare. Ci sono alcune cose davvero brutali, che influenzano direttamente alcuni dei nostri personaggi più amati e si legano alle loro storie in modi che vedremo."

Non resta quindi che attendere il debutto della stagione finale di The Walking Dead.