The Walking Dead, secondo il CEO di AMC: 'l'universo creato vivrà a lungo'

L’universo creato da Robert Kirkman passato dai fumetti alla televisione sembra non avere mai fine, The Walking Dead ha un futuro brillante davanti, parole del CEO ad interim di AMC Networks Matthew Blank.

The Walking Dead ha generato per ora due serie spin-off: Fear The Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond mentre presto potremo finalmente vedere i film dedicati a Rick Grimes e altri spin-off in arrivo. Sfortunatamente per i fan, la serie madre giunta alla sua undicesima stagione terminerà nel 2022 con la seconda parte della sua stagione finale estesa di 24 episodi e l'inizio della serie spin-off antologica precedentemente annunciata Tales of the Walking Dead.



Questo show potrebbe "portare un'intera nuova generazione di fan di Walking Dead nell'universo", ha detto Blank lunedì alla conferenza virtuale UBS Global Technology, Media and Telecom. La serie, creata dal responsabile dei contenuti di TWD Universe Scott Gimple con il veterano del franchise Channing Powell come showrunner, vede il ritorno dei personaggi del passato nel franchise.



Insieme agli ultimi 16 episodi di The Walking Dead, la serie antologica Tales fa parte di una scaletta AMC che secondo Blank è "probabilmente il programma più forte che abbiamo avuto in diversi anni. Questo è un franchise che vivrà a lungo". Le parole di Blank arrivano dopo il rinnovo ufficiale di Fear the Walking Dead per la stagione 8, con Kim Dickens che riprende il ruolo di Madison Clark.



Nel 2023 vedremo lo spin-off di Daryl e Carol, mentre The Walking Dead: World Beyond, spin-off co-creato da Gimple e Matt Negrete, si è appena concluso con una scena dopo i titoli di coda che auspica un futuro ancora più promettente per l'intero universo.