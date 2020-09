The Walking Dead: secondo Jayson Warner Smith è Rick il vero villain

Mentre possiamo già vedere le prime foto sul set di The Walking Dead, un attore comparso nella serie ha fatto discutere tutti affermando che Rick non era un personaggio positivo, al contrario del gruppo guidato da Negan.

Si tratta di Jayson Warner Smith, l'interprete di Gavin nelle puntate della serie, che ha concesso un'intervista ai giornalisti di "WalkingDeadBR", affermando: "Mi piace scherzare quando le persone mi chiedono, com'è stato interpretare un personaggio malvagio, a quel punto chiedo subito, chi era il cattivo? Rick era malvagio e anche il suo gruppo. Noi eravamo i buoni, eravamo i Saviors".

Continua poi facendo un'eccezione: "Simon è un personaggio che senza Negan sarebbe diventato pericoloso. Negan è più un sociopatico, un narcisista, tutto deve sempre ruotare attorno a lui. Ma era molto bravo a gestire un gruppo di persone, e quando Simon era sotto il suo controllo era migliorato, invece da solo è molto pericoloso". Jayson continua l'intervista rivelando che gli sarebbe piaciuto far integrare il suo personaggio in una delle comunità che accettava gli ex membri del gruppo guidato da Negan.

Ricordiamo che la serie andrà in onda il prossimo 4 ottobre, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista a Tyler James Williams di The Walking Dead, in cui parla del suo personaggio Noah.