The Walking Dead: secondo Norman Reedus Daryl ritornerà quello di un tempo

Si torna a parlare di Daryl Dixon: dopo aver sottolineato una nuova abilità del personaggio di The Walking Dead, questa volta tocca allo stesso interprete rivelare qualcosa in più sul futuro di uno dei sopravvissuti più longevi e più amati dai fan.

Durante il New York Comic-Con Norman Reedus ha infatti rivelato cosa potremo aspettarci dal suo personaggio nella decima stagione. Ecco cosa ha affermato ai microfoni di Comicbook.com: "Penso che Daryl sia diventato famoso durante la seconda stagione, durante la storia di Sophia. Quando la figlia di Carol si è persa nel bosco e tutti si erano ormai arresi, ma non Daryl ed è a quel punto che la gente, e anche io, ha cominciato ad affezionarsi al personaggio. Parte di questo tornerà nella decima stagione, invece le solite domande tipo come sta la balestra o la moto, o si metterà insieme a Carol sono importanti ma ripetitive, voglio dire è diventato famoso perché è una persona molto legata agli altri, secondo me è questo che lo rende un bel personaggio, e questo verrà reintrodotto nella decima stagione".

Sembra quindi che i fan di Daryl potranno tirare un sospiro di sollievo, dopo che le stagioni 7 e 8 lo avevano confinato ai margini della storyline. In attesa di scoprire come si svilupperà la sua vicenda vi lasciamo con la recensione del primo episodio di The Walking Dead 10.